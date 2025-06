Formule 1-CEO geeft Imola hoop: comeback niet uitgesloten

De Formule 1 onthulde deze week de nieuwe kalender voor 2026. De Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola is verdwenen, en dat zorgde voor veel frustratie. Formule 1-CEO Stefano Domenicali sluit een nieuwe comeback echter niet uit.

Imola keerde in coronajaar 2020 terug op de Formule 1-kalender. Het historische Italiaanse circuit was direct weer zeer populair onder de teams en coureurs. Het was echter geen verrassing dat ze hun plekje op de kalender zijn verloren. De klassieke Europese circuits staan onder druk, en het was al duidelijk dat er voor 2026 een Grand Prix in de straten van Madrid bij zou komen.

Comeback is niet uitgesloten

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is zelf afkomstig uit Imola. Hij stelt bij de krant Il Resto del Carlino dat zijn stadgenoten de hoop niet moeten opgeven: "Ten eerste, Imola is onze eerste reserve voor 2026. Als om welke reden dan ook een andere locatie wegvalt, dan keren we met onze coureurs en auto's terug naar Imola."

"Vanaf 2027 kunnen we gaan werken met een soort roulatiesysteem voor de klassieke Europese circuits. Het is een plan dat we momenteel evalueren met de geïnteresseerde partijen."

De realiteit

Domenicali klinkt optimistisch over de toekomst van Imola, en hij stelt dat ze de hoop niet moeten opgeven: "Het is zeker geen afscheid en het is ook geen onherstelbare nederlaag. Ik heb vanaf begin af aan gezegd dat het belangrijk is om de realiteit te respecteren. De mensen die met een voorstel komen voor een globaal evenement, kunnen we niet negeren. Dat gezegd hebbende, Imola blijft in beeld."

Is een terugkeer realistisch?

Als de interviewer vraagt of Domenicali serieus is met zijn plannen over een snelle comeback van Imola, reageert hij bevestigend: "Ja, we zullen terugkeren."

De voorlopig laatste Grand Prix van Emilia-Romagna werd vorige maand gewonnen door Max Verstappen.