Verstappen verklapt vierstopper: "Het wordt interessant"

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen gaat straks vanaf de pole position op jacht naar de zege in Qatar. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur claimde gisteren in de sprintrace de wereldtitel, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. Hij barste van de motivatie om ook vandaag te presteren.

Verstappen en zijn mede coureurs weten dat het een bijzondere race gaat worden op het circuit van Losail. Niet alleen omdat het kampioenschap al is beslist, maar ook vanwege het gesteggel met de banden. Bandenleverancier Pirelli en autosportfederatie FIA maken zich namelijk veel zorgen over het rubber. Ze hebben een voorzorgsmaatregel getroffen: alle setjes mogen maar maximaal achttien rondjes worden gebruikt.

In de meeste gevallen zal dit resulteren in een driestopper, maar in het geval van Verstappen niet. Tijdens de build up keek hij vooruit en verklapte hij de strategie: "Ik ben wel aan het genieten van het moment. Gisteren was het al een geweldige dag en vandaag starten we ook nog eens op pole position. Alles kan gebeuren omdat we vier pitstops moeten gaan maken. Dat wordt dus best een interessante zaak vandaag."