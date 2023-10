Uitslag kwalificatie Qatar: Magistrale Verstappen grijpt pole position

De startopstelling voor de Grand Prix van aankomende zondag is bekend. Aangezien er dit weekend weer een sprintrace is, werd de kwalificatie zojuist verreden. De pole position ging dit keer naar Max Verstappen . Hij deelt de eerste startrij met George Russell, de top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Bij de start van het eerste gedeelte van de kwalificatie was het direct enorm druk op het circuit van Losail. Vrijwel iedereen kwam naar buiten, het was zelfs zo druk dat de Alpines elkaar bij raakten. Max Verstappen kwam als één van de eerste de baan op en dat zorgde voor een uitmuntende situatie voor de Nederlander. Hij had amper last van het verkeer en kon zo een vliegende ronde neerzetten, wel had hij last van George Russell. Naast een vrachtlading aan verwijderde rondetijden, gebeurde er niet veel in Q1. Het betekende het einde voor Logan Sargeant, Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen en Guanyu Zhou.

Q2

Terwijl Lance Stroll een duw gaf aan één van zijn team medewerkers, maakten de andere coureurs zich klaar voor Q2. Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Oscar Piastri moeten ook nog zweten. Ze moeten ze na de sessie namelijk bij de stewards melden omdat ze zich niet aan de maximale rondetijd hielden. Op de baan gebeurde er ondertussen ook zeer veel. Max Verstappen werd bijna geraakt door Carlos Sainz en ook de Spanjaard mag zich gaan melden bij de stewards. Het liep niet lekker bij hem, want hij viel ook nog eens af. Ook Sergio Perez zal balen, want zijn rondetijd werd verwijderd omdat hij over de track limits ging. Naast dat duo vielen ook Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Nico Hülkenberg af.

Q3

Onder aanvoering van de verrassend snelle Valtteri Bottas ging het beslissende gedeelte van de kwalificatie van start. Alle coureurs kwamen direct de baan af en ze zorgden niet echt voor een spektakelstuk. Max Verstappen ging als de brandweer in zijn eerste run en niemand kon meer aan die tijd komen. In zijn tweede run ging Verstappen wijd waardoor hij zijn rondje moest afbreken en hij vanuit de pitlane kon toekijken hoe niemand zijn tijd verbeterde. Lando Norris reed de tweede tijd, maar hij ging over de track limits. Het duurde zeer lang voordat hij zijn tijd verloor, hierdoor werd George Russell gepromoveerd naar de eerste startrij.