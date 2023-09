Davidson snapt gefrustreerde Hamilton: "Red Bull vernietigt de concurrentie"

De huidige dominantie van Red Bull Racing zorgt voor veel ergernis bij Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil graag weer gaan meevechten om de zeges, maar vooralsnog is dat niet mogelijk. Anthony Davidson begrijpt de frustratie van Hamilton wel. Hij stelt dat Red Bull nu hetzelfde doet als Mercedes enkele jaren geleden deed.

Red Bull heeft dit seizoen slechts één Grand Prix niet gewonnen. De Oostenrijkse renstal presteert zo sterk, dat ze afgelopen weekend in Japan al constructeurskampioen werden. Max Verstappen is ook dichtbij het prolongeren van zijn wereldtitel, als hij goed voor de dag komt in de Sprint in Qatar, dan is hij wereldkampioen. De overmacht van Red Bull zorgt voor frustratie bij de concurrentie, ze zien het gat namelijk steeds groter worden.

Frustratie

Mercedes-coureur Lewis Hamilton was na afloop van de Japanse Grand Prix zichtbaar gefrustreerd. Hij liet weten dat zijn team snel stappen moest gaan zetten. Oud-coureur en huidige analist Anthony Davidson laat zich over de zaak uit in de podcast van Sky Sports: "Ik denk dat je bij hem een zekere frustratie ziet. Verstappen en Red Bull gingen er simpel met de zege vandoor en ze vernietigden de concurrentie. Direct na de race ben je daar kapot van."

Voordeel

Davidson denkt dat Hamilton een bekende situatie bij Red Bull ziet. Mercedes was in de voorgaande jaren immers ook zeer dominant in de Formule 1. Davidson: "Lewis weet het, het team weet het, iedereen weet dat Red Bull momenteel een soortgelijk voordeel heeft op eenzelfde manier als Mercedes had. Als je dat voordeel hebt en titel na titel wint, dan geeft het je zoveel tijd om de auto voor volgend jaar door te ontwikkelen. Je loopt gewoon de hele tijd voor op de concurrentie. Ze proberen het gat te dichten, terwijl jij de marge hebt om aan de auto voor volgend jaar te werken."