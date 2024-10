Davidson looft Hamilton voor openheid over mentale gezondheid

Lewis Hamilton onthulde enkele weken geleden dat hij heeft geworsteld met depressies. Hamiltons openheid kwam hem op veel complimenten en steun te staan. Ook Anthony Davidson looft Hamilton voor zijn openheid, hij vindt het verdrietig dat hier nu pas van hoort.

Hamilton was enkele weken geleden zeer open in een interview met The Sunday Times. Hij sprak over zijn pestverleden en zijn depressieve gevoelens. De zevenvoudig wereldkampioen ontving in de dagen na het interview veel lof voor zijn uitspraken, organisaties waren blij met de openheid van zo'n grote atleet. Ook vanuit de racewereld werd er veelvuldig gereageerd op zijn eerlijke woorden.

Ook oud-coureur en huidig analist Anthony Davidson is blij voor Hamilton. In de Sky Sports F1 Podcast legt Davidson zijn gevoelens uit: "Lewis heeft een heel positieve impact op de sport. Hij heeft de autoriteit van een zevenvoudig wereldkampioen. Het maakt niet uit over welk onderwerp hij praat, mensen luisteren toch wel. Hij is sowieso een intelligent mens. Ik ben op de kartbanen opgegroeid met Lewis. Ik ben al mijn hele leven in zijn buurt, ik zag hem als achtjarige arriveren in die paddocks. Dat hij nu zo open praat over zijn mentale gezondheid maakt me op meerdere manieren verdrietig. Ik ben er trots op dat hij het heeft gezegd en naar zijn mentale gezondheid heeft gewezen. Het maakt me verdrietig dat hij al die dagen dat we doorbrachten op de kartbanen worstelde met dat, maar nu bevindt hij zich in een positie waar hij erover kan praten."