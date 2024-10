Steun voor Tsunoda: "Denk niet dat Max hem mentaal zal breken"

Daniel Ricciardo werd vorige week aan de kant geschoven door Red Bull. De Australiër kon bij VCARB Yuki Tsunoda niet verslaan en hij maakte geen kans op promotie naar Red Bull Racing. Anthony Davidson denkt dat Max Verstappen Tsunoda niet mentaal kan breken.

Ricciardo wordt voor de rest van het seizoen vervangen door Liam Lawson. Ricciardo hoopte dit jaar te kunnen schitteren, zodat hij kans kon maken op een comeback bij Red Bull Racing. Op geen enkel moment in het seizoen kwam hij hier echt voor in aanmerking. Sergio Perez kreeg een nieuw contract en Ricciardo wist zijn VCARB-teamgenoot Tsunoda eigenlijk niet te verslaan.

Perspectief

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Anthony Davidson heeft zijn mening over de zaak. In de podcast van Sky Sports F1 spreekt de Brit zich uit: "Vanuit het perspectief van Red Bull moest Ricciardo niet alleen Tsunoda verslaan. Hij moest Yuki vermorzelen. Waarschijnlijk dachten ze: 'Als je dicht bij het niveau van Max wil komen, moet je Yuki iedere kwalificatie en race met een halve ronde voorsprong verslaan. Dat is wat Max zou doen en wat we zoeken in een vervanger van Perez.' Het is die magie waar ze naar op zoek zijn. Ooit had Daniel dat kunnen bewerkstelligen, maar Yuki is veel sterker geworden sinds zijn debuut."

Over het hoofd gezien

Davidson denkt dat dit ook een beetje te maken heeft met de stabiliteit van een coureur. Hij is best positief over Tsunoda: "Je ziet dat sommige coureurs binnenkomen en dan de auto overdriven. Dan crashen ze en spinnen ze en wanneer ze kalm worden, zijn ze te langzaam omdat ze hun ritme verliezen. Yuki heeft de reis doorstaan en is een gepolijste coureur geworden. Ik denk dat de arme, oude Yuki nog steeds wordt belast met het feit dat er een nieuwe man naast hem instapt en hem moet vermorzelen. Ik vraag me af hoe hij zich hier over voelt. Elke keer versloeg hij de nieuwelingen, of dat nou om Ricciardo, Lawson of De Vries ging. Waarom wordt hij elke keer over het hoofd gezien? Ik vraag me af of hij het beter zou doen bij Red Bull dan Perez."

Goede coureur

Davidson is eigenlijk wel benieuwd hoe Tsunoda het zou doen bij Red Bull. Hij heeft het gevoel dat Tsunoda ook een beetje wordt onderschat: "Ik kan me niet voorstellen dat Verstappen Tsunoda mentaal zal breken als Yuki iedere keer tweede wordt op tien tot vijftien seconden achterstand. Hij toont echt veerkracht. Ik heb het gevoel dat Ricciardo denkt dat Yuki echt een goede coureur is en de verwachtingen gestoord waren."