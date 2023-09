Uitslag kwalificatie Japan: Oppermachtige Verstappen speelt met concurrentie en pakt pole

De kwalificatie op het circuit van Suzuka is alweer verleden tijd. In Japan ging zojuist de pole position naar niemand minder dan Max Verstappen . Hij deelt de eerste startrij morgen met Oscar Piastri, hij noteerde de tweede tijd. De top drie werd in de kwalificatie compleet gemaakt door Lando Norris.

Q1

In het zonnige Japan gingen de coureurs van start in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Onder aanvoering van Lance Stroll en Liam Lawson kwam het spelletje op gang. De toppers bleven nog eventjes wachten, na vier minuten kwamen de Red Bulls van Verstappen en Perez de baan op. Verstappen noteerde direct de snelste tijd, maar vlak daar kon iedereen de pits weer opzoeken. Logan Sargeant ging namelijk de mist in in de laatste bocht. Hij schreef zijn Williams volledig af en zijn sessie kwam ten einde.

Na een aantal minuten kwamen de overige negentien coureurs weer de baan op. Het werd ouderwets filerijden en de wedstrijdleiding deelde dat Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou zich na de sessie moeten melden omdat ze mogelijk te langzaam hadden gereden. Naast Sargeant vielen ook Bottas, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Zhou af.

Q2

Max Verstappen nam bij de start van het tweede kwalificatiegedeelte geen enkel risico. Hij kwam als eerste de baan op en hij noteerde direct een razendsnelle ronde. Ook de Ferrari's kozen voor deze strategie. Leclerc wist dat hij zijn positie nog kan verliezen aangezien hij mogelijk de maximale rondetijd niet heeft gehaald in Q1. Voor Verstappen ging overigens niet alles vlekkeloos, hij had een probleem met de display op zijn stuurtje waardoor hij zijn delta niet kon zien. Ook Oscar Piastri vreesde eventjes voor zijn auto, maar hij stond stil in de pitlane omdat zijn team geen extra rondje wilde rijden. Liam Lawson, Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon en Kevin Magnussen vielen af.

Q3

Verstappen kwam in het derde gedeelte van de kwalificatie weer als eerste de baan op. Hij leek zich niet druk te maken om zijn rivalen. De Nederlander reed een enorm snelle eerste ronde, hij was hier 1,4 seconden sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Perez was op geen enkel moment de rivaal van Verstappen. De McLarens probeerden het nog wel, maar de Nederlander haalde zijn schouders. Hij verbeterde zichzelf in zijn tweede run en zijn concurrenten konden niets anders doen dan applaudisseren. Oscar Piastri deed het ook goed, hij noteerde de tweede tijd op een circuit waar hij nog nooit heeft gereden.