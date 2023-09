Uitslag Grand Prix van Singapore: Sainz doorbreekt Red Bull-overheersing en wint spektakelstuk

Het spektakel onder het kunstlicht zit er alweer op. Op het circuit van Marina Bay in Singapore is de Grand Prix zojuist gewonnen door Carlos Sainz. Naast hem op het podium wordt de tweede plaats ingenomen door Lando Norris. Het ereschavot werd vandaag gevuld door Lewis Hamilton , hij werd derde. George Russell crashte in de laatste ronde.

Alle ingrediënten voor een spectaculaire race waren aanwezig in Singapore. Bij de start van de race kwam Sainz zeer goed weg, hij behield de leiding en zag in zijn spiegels dat zijn concurrenten vooral met elkaar bezig waren. George Russell verloor zijn positie en hij zag dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton rechtdoor schoot in de eerste bocht. Hamilton moest zijn positie daarna teruggeven aan Russell én Norris.

Leclerc had een duidelijke missie gekregen van Ferrari. De Monegask moest er alles aan doen om de andere auto's op te houden, zodat Sainz weg kon rijden bij het veld. Dit plannetjes lukte slechts half, want er ontstond een trein vol kwaliteit achter de Ferrari. Sainz kon op zijn beurt geen groot gat creëren. Een 1-2tje van Ferrari leek in de maak, maar in de Formule 1 kan er altijd iets gebeuren.

Vechten

Ditmaal speelde Logan Sargeant de ongelukkige hoofdrol in de race. De Amerikaan maakte een knullig remfoutje en schoof zo de muur in. Wonder boven wonder kon hij zijn weg wel vervolgen, maar hij had zijn voorvleugel veranderd in een soort confettikanon. Overal op de baan lagen stukjes carbon en dus besloot de wedstrijdleiding de Safety Car de baan op te sturen. Alle toppers doken vervolgens naar binnen, behalve de Red Bulls.

De gok van Red Bull was niet de juiste gok, want ze vielen als een baksteen door het veld na afloop van de Safety Car. Leclerc was ook niet bepaald happy, want zijn pitcrew moest eventjes wachten om hem de baan op te sturen. Er ontstond een duel om de zege tussen Sainz, Lando Norris en beide Mercedessen. Iedereen schoof naar het puntje van hun stoel, want er ontstond een prachtig duel.

Spanning en sensatie

Terwijl Max Verstappen zich op knappe wijze naar voren vocht, kwam Esteban Ocon stil te staan in de eerste bocht. De Fransman veroorzaakte daarmee een VSC. Mercedes reageerde direct en ze haalden beide coureurs naar binnen voor een vers setje mediums. Russell en Hamilton opende de aanval en ze namen alle risico's. Leclerc werd een simpel slachtoffer, maar Norris was een taaie klant.

In de laatste rondjes werd er gepusht alsof iedereens leven ervan af hing. Russell ging er vol voor, maar in de laatste ronde ging het helemaal mis. Hij maakte een foutje en zijn veelbelovende nacht veranderde in een donkere nacht. Hij knalde in de muur en kon zijn weg niet meer vervolgen.