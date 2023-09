Vertrouwen in Verstappen? Zet in en win!

Dit weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma. In de straten van de bloedhete Aziatische stadstaat kijkt iedereen eigenlijk maar naar één man: Max Verstappen. Alhoewel hij niet geldt als de absolute topfavoriet, is Verstappen wel de man waar mensen veel van verwachten. Iedereen met vertrouwen, kan nu profiteren.

Verstappen is bezig met een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Nederlander heeft bijna alle races op zijn naam geschreven en hij is nu bezig met een reeks van tien zeges op rij. In Singapore kan hij deze recordreeks vanzelfsprekend gaan uitbreiden. Bij een elfde zege breidt hij zijn eigen record alleen maar verder uit.

