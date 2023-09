Uitslag kwalificatie: Sainz grijpt de macht, Red Bull zakt door het ijs

Onder het kunstlicht van Singapore hebben de heren coureurs zojuist de kwalificatie afgewerkt. Op het circuit van Marina Bay ging de pole position naar niemand minder dan Carlos Sainz. Achter hem werd de tweede tijd gereden door George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Bij de start van het eerste kwalificatiegedeelte was het direct druk. Vrijwel iedereen kwam gelijk naar buiten aangezien het stratencircuit geen genade heeft. In de eerste rij waren de verschillen direct zeer klein, veel coureurs konden veel sneller gaan. Het waren ieniemienie verschillen en ruimte was er niet. Verstappen probeerde ruimt te creëren in de pitlane, .aar dat deed hij op een mogelijke illegale manier. Hij zal zich na de sessie bij de stewards moeten melden. Logan Sargeant reed bijvoorbeeld Lance Stroll in de weg. De Canadese Aston Martin-coureur wilde in de slotseconden zijn rondetijd verbeteren, maar hij ging de mist in in de laatste bocht. Hij knalde keihard de muur in en schreef zijn auto volledig af. De sessie werd afgebroken en naast Stroll vielen ook Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Logan Sargeant en Guanyu Zhou af.

Q2

Red Bull nam geen enkel risico en ze stuurden Verstappen en Perez als eerste de baan op. Het ging rampzalig, want beide coureurs zakten volledig door de mand. Verstappen blokkeerde per ongeluk Yuki Tsunoda waardoor hij weer naar de stewards mag. Ook Perez reed als een natte krant en hij spinde in de laatste tellen van de sessie. Hierdoor viel hij af en bizar genoeg gold dat ook voor Verstappen. Naast de Red Bulls vielen ook Pierre Gasly, Alexander Albon en Yuki Tsunoda af.

Q3

Terwijl de wereld nog eventjes bij moest komen van de dubbele eliminatie van Red Bull Racing, ging de derde kwalificatiesessie van start. Vrijwel alle coureurs hadden een (kleine) kans op de pole, want de verschillen waren enorm klein. Dit wereld nog maar eens duidelijk gemaakt door de heren coureurs. Het publiek werd getrakteerd op een spannende strijd in de straten van Singapore. Met het spreekwoordelijke mes tussen de tanden joegen de coureurs elkaar op. Sainz hield het hoofd koel en greep voor de tweede keer op rij de pole position.

Verstappen

