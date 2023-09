Perez niet tevreden: "Dit wordt een grote uitdaging"

Het team van Red Bull Racing is op een teleurstellende wijze aan het weekend begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen, maar in Singapore is de zege vooralsnog ver weg. Sergio Perez stelt dat er 'interessante' dingen aan de hand zijn.

Perez en zijn teamgenoot Max Verstappen hadden veel problemen met de balans in de twee vrije trainingen op het circuit van Marina Bay. In de tweede vrije training kwamen Perez en Verstappen niet veel verder dan de zevende en achtste tijd, de achterstand op Ferrari was bijna een seconde. Het zorgde voor veel teleurstelling bij Red Bull, want ze willen hun zegereeks dit weekend gewoon gaan voortzetten.

Interessant

Na afloop van de tweede vrije training was Perez niet bepaald tevreden met zijn resultaat. De Mexicaan hoopt op verbetering en legt het uit in gesprek met de F1 TV: "Ik denk dat er nu een aantal interessante dingen aan de hand zijn. Dit moeten we vannacht gaan doornemen. Het lijkt er sterk op dat we het behoorlijk zwaar hebben met de achterkant van de auto, daar hadden we vooral last van in de tweede vrije training."

Uitdaging

Perez verwacht in het restant van het weekend een grote onderlinge strijd met het team van Ferrari. De Mexicaan wil de strijd aangaan, maar hij denkt dat het moeilijk gaat worden. Perez vreest echter niet voor Q3: "We verwachtten al dat de Ferrari's het hier heel goed zouden gaan doen. We staan nu gewoon te ver achter, dus hopelijk kunnen we het gat morgen een beetje gaan dichten. Ik verwacht wel dat het een grote uitdaging gaat worden."