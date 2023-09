Uitslag VT2 Singapore: Ferrari domineert, Verstappen op grote achterstand met P8

De eerste dag onder het kunstlicht zit er alweer op. De heren coureurs kwamen zojuist in actie tijdens de tweede vrije training in Singapore. De snelste tijd kwam op naam van Carlos Sainz. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Charles Leclerc. De derde tijd ging dit keer naar George Russell.

Voor het eerst dit weekend gingen de kunstlichten aan. Onder deze omstandigheden was het direct zeer druk bij de start van de vrije training. Onder aanvoering van Logan Sargeant kwamen alle coureurs de baan op. Ook Max Verstappen dook direct naar buiten en ditmaal kwam hij geen enkele hagedis tegen. Tijdens zijn eerste runs had hij het direct lastig, ditmaal werd hij gehinderd door het verkeer.

Op het krappe asfaltlint in Singapore speelde verkeer een grote rol. Coureurs die bezig waren met een snelle ronde moesten goed opletten. Verstappen keek zelf ook een fractie te laat in zijn spiegels. Carlos Sainz kwam eraan, maar hij moest vol in de ankers vanwege Verstappen. Sainz deelde een aantal handgebaren uit, maar er volgde geen enkel onderzoek. Ferrari had verder echter geen enkel probleem, ze waren het snelste team van de dag.

Problemen

Bij het team van Williams had men veel meer kopzorgen. Alexander Albon meldde zich al snel op de boordradio met klachten over zijn bolide. Williams riep hem naar binnen en even later werd duidelijk dat de Thaise Brit kampte met een probleem met zijn Power Unit. Bij Red Bull functioneerden de PU's naar behoren, maar dat was het dan ook. Sergio Perez en Max Verstappen kwamen niet veel verder dan de zevende en achtste plaats.

Red Bull

Red Bull lijkt een flinke achterstand te hebben op de Ferrari's en de Mercedessen. Ze kwamen ongeveer 0,7 seconden te kort in de tweede vrije training. Beide coureurs klaagden over problemen met de balans op de boordradio. Bij Perez waren de problemen zelfs zo groot dat hij in elke bocht dacht dat hij zou crashen. Hij hield de boel heel maar de winnaar van de editie van 2022 had zijn weekend zeker beter willen starten.