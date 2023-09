Uitslag VT1 Singapore: Ferrari's en hagedissen zitten Verstappen dwars

De eerste sessie van het raceweekend in Singapore ziet er alweer op. Op het stratencircuit in de Aziatische stadstaat werd in de eerste vrije training de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. De tweede tijd werd een prooi voor Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Bij de start van de eerste vrije training was het direct druk op de aangepaste baan in Singapore. Onder aanvoering van Lance Stroll en Liam Lawson kwamen vrijwel alle coureurs binnen een paar minuten de baan op. Onder de ondergaande zon draaiden de coureurs hun rondjes, aangezien de Grand Prix een nachtrace is, is de data van deze training niet heel relevant. Toch was het een belangrijke sessie, want veel teams introduceren dit weekend veel nieuwe onderdelen.

Red Bull

Ook Red Bull Racing introduceert dit weekend een aantal nieuwe onderdelen. De Oostenrijkse renstal kan in Singapore de constructeurstitel winnen, maar in de eerste vrije training liep niet alles op rolletjes. Verstappen klaagde over had last van overstuur en hij klaagde daarnaast ook over agressieve downshifts. Zijn teamgenoot Sergio Perez meldde dat zijn stoeltje verkeerd afgesteld stond waardoor hij de apex niet kon zien.

Godzilla's baby

Gelukkig was er ook een moment voor een lach in deze vrije training. Tot ieders verbazing zat er vroeg in de training wederom een hagedis op de baan. Verstappen meldde het met een schaterlach aan zijn team waarna zijn engineer grapte dat Godzilla een baby had gekregen. Na een gele vlag ging de sessie gewoon weer verder, maar de hagedissen lieten de coureurs niet met rust. Nog twee keer liep er een beest over de baan.

Verschillen

Op de tijdenlijst viel op dat de verschillen zeer klein zijn. De Ferrari's van Leclerc en Sainz kwamen aardig voor de dag en ook Lando Norris noteerde veel goede tijden. De Britse coureur beschikt dit weekend over de updates van McLaren, zijn teamgenoot Oscar Piastri moet nog eventjes wachten. Ook Mercedes deed weer mee, maar de onderlinge verschillen waren klein. De tweede vrije training zal worden verreden onder het welbekende kunstlicht, deze zal dus veel belangrijker zijn voor de coureurs.