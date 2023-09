Alpine gaat samenwerking aan met Qatar Airways

Het team van Alpine heeft een grote deal gesloten met één van de grootste sponsoren van de Formule 1. Alhoewel de Franse renstal bezig is met een teleurstellend seizoen, gaat het op zakelijk gebied wel goed. Nadat er eerder een grote investeerders in het team stapte, heeft Alpine nu ook een grote sponsor aangetrokken.

Het team van Alpine gaat namelijk samenwerken met Qatar Airways. De twee bedrijven hebben een meerderjarige deal gesloten. Qatar Airways is vanaf nu de officiële luchtvaart partner van het team en Alpine gaat ook reclame maken voor de aanstaande Grand Prix van Qatar. De samenwerking is opvallend, Qatar Airways is immers één van de grootste sponsoren van de Formule 1 en de logo's zijn vrijwel elk raceweekend zichtbaar naast de baan.

We’re excited to take off with @qatarairways as they join the team ✈



The countdown to the #QatarGP is on…#Alpine