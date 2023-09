Uitslag Grand Prix van Italië: Verstappen wint tiende race op rij en schrijft geschiedenis

De laatste Europese Grand Prix van het seizoen zit er alweer op. Op het razendsnelle circuit van Monza ging de zege zojuist naar Max Verstappen . Achter hem werd de tweede plaats een prooi voor Sergio Perez. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Al in de opwamronde ging het mis voor Yuki Tsunoda. De Japanner viel stil met motorproblemen en hierdoor moest de start worden afgebroken. Aangezien de auto van Tsunoda op een onhandige plek stond, werd de start uitgesteld. Na twintig minuten ging het spektakel dan toch van start. Bij de start behield polesitter Sainz de leiding, Verstappen wist dat hij het lastig zou gaan krijgen.

Sainz

Verstappen opende daarna de jacht op Sainz, de Spaanse Ferrari-coureur wilde er een echte strijd van maken. De fans werden vervolgens getrakteerd op een gevecht op hoog niveau. Verstappen kwam elke keer dicht in de buurt van Sainz, maar de Ferrari ging simpelweg sneller op de rechte stukken. In de vijftiende ronde moest Sainz echter de witte vlag hijsen. Hij verremde zich in de eerste bocht waarna Verstappen vlak achter hem kwam te rijden. Tezamen doken ze de volgende bocht in waarna Verstappen weg reed.

Duels

Verstappen verdween aan de horizon, maar de race was verder zeker niet saai. Achter hem ontstond er namelijk een spannend duel tussen de Ferrari's van Sainz en Charles Leclerc en Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Zelfs na de pitstops vonden de drie coureurs elkaar weer op de baan. Perez deed er alles aan om Sainz voorbij te steken, maar de Spanjaard maakte er weer een spektakel van.

In de 32ste ronde gebeurde het langverwachte: Perez stak Sainz voorbij. De Spanjaard kon daarna niet rustig aan gaan doen, want nu dacht Leclerc aan een podiumplaats. De Monegask viel zijn teamgenoot meerdere keren aan en alles ging maar net goed. In de slotfase maakte Leclerc nog een remfout, maar hij raakte Sainz niet. Alles bleef clean en Sainz pakte de derde plaats.

Hamilton

Verder in het veld werd er nog hard gevochten. Lewis Hamilton vocht namelijk een paar mooie duels uit met de McLarens en dat kwam hem duur te staan. Hij probeerde Oscar Piastri voorbij te steken, maar dat deed hij niet op de correcte manier. Hij gaf de Australiër veel te weinig ruimte waarna ze elkaar raakten en rechtdoor schoten. Piastri moest een nieuwe neus gaan halen en Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek.

