Uitslag VT2 Italië: Sainz laat Ferrari-fans juichen, Perez stelt Red Bull teleur

De eerste dag van het Italiaanse Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op het circuit van Monza werd zojuist de tweede vrije training verreden. De snelste tijd werd neergezet door Carlos Sainz, achter hem noteerde Lando Norris de tweede tijd. Ditmaal werd de top drie compleet gemaakt door Sergio Perez.

De tweede vrije training werd afgetrapt door Lance Stroll en de Alfa Romeo's van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Stroll bekeek de eerste vrije training vanaf de zijlijn omdat rookie Felipe Drugovich in actie mocht komen. Stroll kende geen goede sessie aangezien hij al na een paar minuten stil viel en voor een rode vlag zorgde.

Na de rode vlag stroomde het circuit langzaam vol met coureurs. Zoals wel vaker op het circuit van Monza, ontstond er zeer veel verkeer. Coureurs die begonnen aan een snelle ronde kwamen ineens langzaam rijdende collega's tegen. Oscar Piastri kon nog maar net de Mercedes van Lewis Hamilton ontwijken, Yuki Tsunoda vond George Russell op zijn pad, Max Verstappen kon de baan niet 'lezen' door de drukte en ook Sergio Perez klaagde steen en been.

Kwalificatie

Bij Ferrari was men vanzelfsprekend wel tevreden, want Sainz liet de Tifosi juichen. De Spanjaard noteerde de snelste tijd, maar zag ook dat de teams van Red Bull, McLaren en Williams er aardig vlot uitzagen. Dat belooft veel voor de kwalificatie van morgen. Verstappen zal dan willen toeslaan, want in de tweede vrije training klaagde hij veelvuldig over het feit dat hij geen goed rondje kon neerzetten.

Perez

Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez zorgde voor ergernis. De Mexicaan staat onder zware druk en zakte ook nu door het spreekwoordelijke ijs. Hij ging veel wijd in de beruchte Parabolica en dat kwam hem duur te staan. Hij gleed achterwaarts door de grindbak en raakte de muur met zijn achtervleugel. Perez probeerde de grindbak nog uit te rijden, maar na een paar meter staakte hij deze pogingen. Aan de pitmuur stonden de gezichten in ieder geval op onweer.