Beleef de Grand Prix van Nederland met de Ziggo Sport Watch Along

Vandaag is het eindelijk zover: de Nederlandse Grand Prix. Op het circuit van Zandvoort zullen de heren coureurs op jacht gaan naar een goede klassering. Dit zullen ze doen voor de ogen van de tienduizenden mensen op de tribunes en de miljoenen mensen thuis op de bank. Ziggo Sport biedt een speciale actie voor het aanstaande weekend.

Bij de zender kunnen mensen het hele weekend terecht voor de Grand Prix op eigen bodem. Vandaag wordt de kijker opgewarmd door de welbekende Ziggo Sport crew. Om 14:00 begint de voorbeschouwing van het Race Café live vanuit Zandvoort. Wie daarna de race wil gaan bekijken, kan ook gewoon bij Ziggo terecht. De race is er niet te zien, maar je kan op je tweede scherm wel meekijken met de heren van de zender.

Ziggo Sport introduceert een interactieve manier om de F1-race in Zandvoort vanaf de bank te beleven: Ziggo Sport Watch Along. Met dit nieuwe format biedt de grootste sportzender van Nederland alle fans de mogelijkheid om mee te kijken hoe Robert Doornbos en Rob Kamphues de race beleven. Ook beantwoordt het duo, samen met special guest Guus Meeuwis, vragen van fans tijdens de race.

In Ziggo Sport Watch Along zien we hoe hosts Robert Doornbos en Rob Kamphues naar de race op Zandvoort kijken. We zijn dus live getuige van hoe zij de race beleven. Daarnaast krijgenkijkers tijdens Watch Along de mogelijkheid om vragen te stellen die door het duo beantwoord kunnen worden. Speciale gast voor deze uitzending, die live wordt uitgezonden vanuit Jack’s Beach House in Zandvoort, is zanger en raceliefhebber Guus Meeuwis. Ziggo Sport Watch Along is zondagmiddag vanaf 15.00 uur voor heel Nederland gratis te zien via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.

Na afloop van de race kan men weer inschakelen op Ziggo Sport. Vanaf 17:00 is op kanaal 14 en Ziggo Sport Select namelijk de nabeschouwing te zien. Hier kijken de heren uitgebreid terug op de Grand Prix van later vanmiddag. Er valt dus genoeg te beleven bij de sportzender!

Het uitzendschema van vandaag is als volgt:

Zondag 27 augustus. 14.00 uur | Race Café: voorbeschouwing vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

15.00 uur | Ziggo Sport Watch Along | YouTube-kanaal van Ziggo Sport

17.00 uur | Race Café: nabeschouwing vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)