Uitslag kwalificatie Nederland: Oppermachtige Verstappen pakt pole en verslaat enorme concurrentie

De kwalificatie op het circuit van Zandvoort zit erop. Op de bekende baan in de Noord-Hollandse duinen werd de pole position gepakt door Max Verstappen . Hij zal morgen de eerste startrij delen met Lando Norris, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Q1

Op een natte baan wilde niemand een grote gok nemen. Onder aanvoering van de Williamsen van Alexander Albon en Logan Sargeant kwamen de coureurs de baan op. Iedereen koos voor de inters en dat leek de juiste keuze te zijn. Het regende niet meer, maar er lag nog wel genoeg water op de baan. Albon, Nico Hülkenberg en ook Max Verstappen hobbelden in de eerste minuten door de grindbak. Het verkeer zorgde ook voor gevaren. Carlos Sainz duwde bijna Oscar Piastri van de baan en Lance Stroll had niet door dat Lewis Hamilton vlak achter hem reed. Beide incidenten worden na de sessie behandeld door de stewards.

Ondertussen begon er wel iets te regenen op de baan. Het regende geen regen, maar wel snelle tijden. Veel coureurs verbeterden zich en dat zorgde voor spanning. Rookie Liam Lawson viel af, net als de teleurstellende Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas.

Q2

De start van de tweede kwalificatiesessie was vrijwel identiek aan de start van Q1. Onder aanvoering van de Williams van Logan Sargeant kwamen de coureurs de baan op. De Amerikaanse coureur reed een topsessie en bereikte voor het eerst Q3. Het was een knappe prestatie, want de verschillen waren zeer klein. Verkeerd knipperen met je ogen kon beslissend zijn, zo klein waren de verschillen. Lewis Hamilton was dan ook de grote pechvogel. Hij kwam verkeer tegen en kon zich niet verbeteren. Naast de Britse zevenvoudig wereldkampioen vielen ook Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Nico Hülkenberg af.

Q3

In het derde gedeelte van de kwalificatie was het inmiddels gestopt met regenen, sterker nog er scheen een zonnetje. Vrijwel iedereen koos dan ook voor de slicks. Albon, Russell, Sainz en Sargeant kwamen op de slicks de baan op. Max Verstappen kwam de baan op, maar kwam al snel weer naar binnen voor de softs. Sargeant zorgde daarna voor een lange pauze door hard te crashen in bocht 2. De tec pro barrier moest worden gerepareerd en na een dik kwartier ging het licht weer op groen. Luttele minuten later was het weer een code rood, ditmaal omdat Charles Leclerc de muur in schoof in bocht 9. Verstappen joeg bij de herstart op de pole position. Hij kreeg concurrentie van de McLarens, Alonso, Russell en de verrassende Albon. Toch was Verstappen sneller, met een flinke voorsprong op de rest.

Winst Verstappen

