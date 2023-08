Leclerc vreest dat Red Bull tot 2026 onverslaanbaar is

Het team van Red Bull Racing begon op een zeer sterke wijze aan het huidige seizoen. De Oostenrijkse formatie won alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft en geldt dit weekend in Zandvoort ook weer als de grote favoriet. Charles Leclerc vreest dat Red Bull tot en met 2026 onverslaanbaar blijft.

Red Bull was in de eerste seizoenshelft zeer succesvol met Max Verstappen en Sergio Perez. Vooral Verstappen boekte veel successen en de Nederlander heeft momenteel dan ook een reusachtige voorsprong op de concurrentie in het wereldkampioenschap. Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij wordt gezien als de grote favoriet voor de zege in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort.

2026

Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc ziet Red Bull als de grote favoriet op het circuit van Zandvoort. Leclerc vraagt zich af of Red Bull nog wel te verslaan is. In gesprek met RaceFans is hij in Zandvoort pessimistisch: "We proberen dat doel te bereiken, maar Red Bull heeft een grote voorsprong. Voor ons zal het heel erg lastig gaan worden om ze nog bij te halen voordat de nieuwe regels in 2026 ingaan."

Kwalificatie

Leclerc bekijkt niet alles van een negatieve kant. De Monegask denkt namelijk dat Red Bull wel te verslaan is in de kwalificatie, het is iets wat hem eerder dit jaar in Bakoe al lukte: "Normaal gesproken is het zo dat als een team domineert, ze snel waren in de kwalificatie en de race. Maar nu is Red Bull om een of andere reden veel sneller in de race dan in de kwalificatie. De verschillen zijn dan groter en daarom werken wij allemaal zo hard aan onze racepace."