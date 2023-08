Red Bull: "Er zit geen magie in onze DRS"

Red Bull ontkent beweringen dat de renstal een speciaal trucje gebruikt met DRS en stelt dat de RB19 een efficiëntere auto heeft op hoge snelheid.

Technisch directeur van Red Bull Pierre Waché, geïnterviewd door de Franse sportkrant L'Equipe, zei namens de Oostenrijkse renstal: "Er zit geen magie in onze DRS. Het opent niet meer dan de andere teams. De doeltreffendheid ervan is simpelweg terug te voeren op het concept van onze auto."

"Als onze vleugel gesloten is, hebben we niet al te veel weerstand, en als de coureur hem opent, krijgt hij veel meer snelheid. Onze kracht is puur aerodynamisch."

De DRS in 2022 was nog een heikel punt van de Red Bull. "Onze problemen vorig jaar waren mechanisch. Op de RB19 zou een grotere DRS geen zin hebben omdat het de aerodynamische weerstand zou verhogen. Optimalisatie moet gebeuren via het onderstel, dat mag geen weerstand bieden aan open DRS".

Bewuste actie Hamilton

Hamilton uitte openlijke vraagtekens over Red Bulls DRS-systeem. Sky Sports-journalist Ted Kravitz geloofde echter dat Hamilton iets uit het niets probeerde te creëren.

Hij zei recentelijk: "Ik weet dat Lewis Hamilton ons in de media begint aan te moedigen om vragen te stellen over waarom Red Bull volgens hem niet zo snel is als vroeger. En waarom Red Bull volgens hem niet hetzelfde voordeel uit de DRS haalt als ze het hele seizoen hebben gedaan."

"Ik weet niet zeker of dat uiteindelijk waar is. Maar Lewis wil dat zeker naar buiten brengen en de media dat laten onderzoeken.

Onderzoek

Motorosport.com werd getriggerd door het aangesneden onderwerp door Hamilton in Hongarije en begon uit te zoeken of daar een kern van waarheid in zat. De autosportwebsite concludeerde dat Hamilton gelijk had met zijn claim dat het team van Max Verstappen snelheid op het rechte stuk had ingeleverd.