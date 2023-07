Russell: "Zonder Verstappen en Red Bull zou F1 best spannend zijn"

In een seizoen waarin Mercedes, Aston Martin, Ferrari en McLaren allemaal niet verder komen dan de tweede plaats tijdens een race is niet spannend. Dat vindt George Russell, die stelt dat de Formule 1 spannend zou zijn als Max Verstappen en Red Bull niet meerijden in de koningsklasse.

Terwijl Red Bull doorgaat met hun opmars naar nieuwe records, hebben de regerend wereldkampioenen niet alleen de eerste posities in het coureurskampioenschap, maar hebben ze ook meer dan twee keer zoveel punten gescoord in het constructeursklassement als het team dat op de tweede plaats staat.

Die positie wordt momenteel ingenomen door Mercedes, dat 51 punten voor staat op Aston Martin met Ferrari nog eens 5 punten daarachter achter, terwijl McLaren, het meest verbeterde team van de laatste tijd, snel dichterbij komt.

Hoewel Red Bull de ene zege na de andere weet te scoren zijn de vier teams achter de leiders allemaal minstens één keer tweede geworden, of in het geval van Mercedes, Aston Martin en McLaren, twee keer. Als je Red Bull buiten beschouwing laat, had de sport dit jaar vier verschillende teams kunnen hebben die races wonnen. Het had een thriller kunnen worden, maar zoals Lewis Hamilton toegeeft, is het makkelijker gezegd dan gedaan om het gat met Red Bull te dichten en races te winnen.

Zijn teamgenoot George Russell laat zich daarna een pittige uitspraak ontlokken: "De Formule 1 zou ontzettend spannend zijn als Max en Red Bull er op dit moment niet waren."

"Ik bedoel dat we alles wat ze doen super respecteren en als je het geweldig doet, verdien je de overwinning. De strijd om het op één na beste team op dit moment tussen ons, McLaren, Ferrari en Aston is behoorlijk spannend."

Red Bull verdient echter respect voor wat ze dit seizoen hebben bereikt. Het team vestigde een nieuw record voor de meeste overwinningen op rij, inmiddels 13, en brak daarmee het 35 jaar oude record van McLaren.