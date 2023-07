Wolff wijst Perez aan als schuldige: "Hij gebruikte niet de breedte van de baan"

Lewis Hamilton speelde een negatieve hoofdrol in de Belgische Sprint. De Britse Mercedes-coureur raakte de Red Bull van Sergio Perez waarna hij een tijdstraf kreeg. Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet blij met het eindresultaat en liet doorschemeren dat hij het niet helemaal eens is met de straf van Hamilton.

Hamilton en Perez vochten een stevig duel uit tijdens de Sprint. De tweede raakten elkaar en daarbij liep Perez veel schade op. De sidepod van de Red Bull was kapot en ook zijn vloer kwam niet ongeschonden uit de strijd. Hij verloor veel posities, schoof door de grindbak en Red Bull besloot hem naar binnen te halen. De stewards waren daarna duidelijk en gaven Hamilton een tijdstraf van vijf seconden.

Hamilton werd vervolgens als zevende geklasseerd terwijl hij als vierde over de streep kwam. Zijn teambaas Toto Wolff was niet blij met de straf en vroeg bij Viaplay vervolgens zelfs de reporter om diens standpunt. Wolff zelf was nogal geheimzinnig: "Ik weet niet of het terecht was. Je hebt het zelf gezien, it takes two to tango. Ik denk niet dat het honderd procent de fout is van Lewis. Checo rijdt aan de buitenkant, ze rijden naast elkaar en ze gebruiken niet de volledige breedte van de baan. Hierdoor moet Lewis meer aan de binnenkant rijden."