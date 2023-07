Uitslag Sprint België: Verstappen wint bizar waterballet

De derde Sprint van het huidige seizoen zit er alweer op. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen ging de sprintzege naar Max Verstappen. Achter hem werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door niemand minder dan Pierre Gasly.

Vlak voor de start van de Sprint begon het weer te regenen in de Ardennen. Wederom besloot de wedstrijdleiding hard in te grijpen en werd de start tot nader order uitgesteld. Na 35 minuten wachten vond men de baan veilig genoeg en werd er achter de Safety Car begonnen aan de wedstrijd. Dat betekende dus ook dat iedereen verplicht op full wets aan de Sprint moest beginnen.

Na vier rondjes achter de Safety Car ging het Belgische waterballet dan toch van start. Max Verstappen ging direct van start, maar achter hem doken onder andere Oscar Piastri, Sergio Perez, Carlos Sainz en Lewis Hamilton naar binnen om te wisselen naar de inters.

Verstappen meldde zich in zijn eerste rondje direct op de boordradio om te melden dat hij ook verlangde naar inters. In de tweede ronde dook hij naar binnen en daardoor kreeg Piastri de leiding in handen. Fernando Alonso beleefde ondertussen een vervelende verjaardag en schoot van de baan, hierdoor kwam de Safety Car weer eens de baan op.

Perez

Verstappen kwam direct na de herstart buurten bij de achtervleugel van Piastri. Hij drong aan in Eau Rouge en haalde Piastri met speels gemak in op het Kemmel Straight. Hij drukte het gaspedaal in en reed met twee vingers in de neus weg bij de concurrentie. Zijn teamgenoot Sergio Perez raakte de Mercedes van Lewis Hamilton, werd door alles en iedereen ingehaald en belandde uiteindelijk in de grindbak. Red Bull riep hem binnen en hij viel uit, Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden.