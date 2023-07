Uitslag kwalificatie België: Verstappen verpulvert concurrentie, Leclerc mag op pole starten

De kwalificatie op het drijfnatte circuit van Spa-Francorchamps zit er alweer op. Op het iconische Belgische asfalt werd de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Charles Leclerc. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Sergio Perez.

De start van de kwalificatie werd met 10 minuten uitgesteld vanwege een incident in de Formule 2, maar dat hield de teams en coureurs van de koningsklasse niet tegen. Lewis Hamilton en George Russell namen geen risico's en kwamen direct het natte asfalt op. Na een dag vol regen was de baan immers kletsnat, maar het regende tijdens de eerste kwalificatiesessie. Max Verstappen kwam tevens vroeg de baan op, maar hij reed wel Alexander Albon in de weg. De Thai kende een ongelukkige sessie en viel af net als Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg.

Ook bij de start van de tweede kwalificatiesessie was het snel druk op het circuit van Spa. Lewis Hamilton kwam wederom als één van de eerste de baan op. Regen was ver weg en men begon zich dan ook af te vragen of de slicks misschien wel de betere optie waren. Valtteri Bottas wachtte niet af en schakelde als eerste door naar de softs. Al snel volgde vrijwel iedereen en Esteban Ocon ging de fout in. De Franse Alpine-coureur raakte de muur en beschadigde zijn voorvleugel. Hij kon geen tijd meer neerzetten en zag dat de rest steeds sneller en sneller ging. Naast Ocon vielen ook Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Valtteri Bottas af.

Bij het derde gedeelte van de Belgische kwalificatie was het direct druk op de baan. Het circuit werd steeds droger en droger en de rondetijden werden dan ook steeds sneller en sneller. Alhoewel het niet regende, regende het wel snelle tijden. Verstappen kwam als snelste boven drijven, maar start vanwege zijn gridstraf niet vanaf pole.