Uitslag Grand Prix van Hongarije: Oppermachtige Verstappen bezorgt Red Bull recordzege

De Grand Prix van Hongarije zit er alweer op. Op de welbekende Hungaroring vochten de coureurs hun duels uit en ging de zege uiteindelijk naar Max Verstappen . Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd. Het Hongaarse podium werd compleet gemaakt door niemand minder dan Sergio Perez.

Polesitter Lewis Hamilton verloor bij de start direct zijn leidende positie. De Britse Mercedes-coureur kende een teleurstellende eerste paar bochten en werd bijgehaald door Verstappen en de McLarens. Achterin het veld ging het mis en bezorgde de slecht gestarte Guanyu Zhou het team van Alpine een rampzalige middag. Hij verremmde zich, raakte Daniel Ricciardo en daardoor klapten de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly op elkaar. Beide Franse coureurs vielen dan ook uit.

Voorsprong

Verstappen kreeg dat allemaal niet mee, hij breidde zijn voorsprong steeds ietsje meer uit en maakte zich al helemaal niet druk over de aankomende McLarens. Daarnaast wist ook Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez een weg naar voren te vinden. De Mexicaan opende de aanval en reed zelfs heel kort aan de leiding na de eerste stop van Verstappen.

Strijd

Verstappen nam de leiding weer over na de pitstop van zijn teamgenoot. Hij sloeg vervolgens een enorm gat met zijn concurrenten, Perez ging vervolgens de strijd aan met alles en iedereen. Hij joeg op Hamilton, vocht een enorm duel uit met Oscar Piastri en ging in de slotfase nog even op jacht naar de tweede plaats van Lando Norris.

Perez

Perez kon echter niet in de buurt komen van Norris en de Mexicaan moest zelfs eventjes in zijn spiegels kijken. Hamilton opende de jacht, maar kwam een paar rondjes te kort. Hamiltons teamgenoot George Russell ging in de slotfase ook als de brandweer en verschalkte beide Ferrari's. Russell hoefde Leclerc hiervoor niet eens in te halen, de Monegask had een tijdstraf ontvangen voor het overschrijden van de maximum snelheid in de pitlane. In de slotfase viel Logan Sargeant nog uit, maar dit bracht het Red Bull-record niet in gevaar. De Oostenrijkse renstal brak het record van de meeste zeges op rij voor een team.

