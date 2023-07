Alonso: "Nieuwe fabriek toont ambtitie Aston Martin"

Twee jaar. Dat heeft het volgens Fernando Alonso nodig voordat zijn team Aston Martin het maximale uit de net geopende fabriek haalt.

Eigenaar Lawrence Stroll windt er geen doekjes om met zijn splinksplinternieuwe faciliteiten. Het megacomplex moet er voor zorgen dat een winnende auto gebouwd wordt. Alles zit nu onder een dak: marketing, productie en ontwerp. De tweede windtunnel wordt in 2024 operationeel.

De tweevoudig kampioen is onder de indruk van het bouwwerk. "Het was fascinerend om de faciliteiten te zien, de mensen daar in dezelfde kamer, die onze eigen onderdelen van de auto vervaardigen", zei Alonso, opgetekend door ​​​​Speedcafe.

Volgens de Spanjaard zal alles soepeler verlopen dankzij één huisvesting. "Tot nu toe maakten derden onze auto, ons chassis en alles. Het is een stap vooruit. Maar ik denk dat we een paar jaar nodig hebben om alles te regelen en het potentieel te maximaliseren."

Alonso ziet duidelijk dat Stroll de sport serieus neemt en er alles aan doet om de top te bereiken met zijn renstal. "Het toont duidelijk de ambitie van Aston Martin en we moeten trots zijn."