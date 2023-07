Wolff legt betrokkenheid filmproject uit: "Hebben Brad Pitt naar een raceschool gestuurd"

In Silverstone werden afgelopen weekend de opnames van de nieuwe Formule 1-film afgetrapt. De filmmakers nemen de zaakjes zeer serieus en hebben de beschikking over omgebouwde Formule 2-wagens en een eigen pitbox. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft aan dat zijn team hoofdrolspeler Brad Pitt naar een raceschool heeft gestuurd.

Het filmproject met Hollywoodster Brad Pitt en Damson Idris in de hoofdrollen maakte de tongen los in Silverstone. Ze hadden een eigen pitbox, pitmuur, aangepaste auto's en de acteurs reden zelfs een aantal rondjes op de baan tussen de sessies door. Ook op de startgrid was het team aanwezig. Pitt en Idris stonden naast Max Verstappen bij het volkslied en twee professionele coureurs reden een paar bochten mee in de opwarmronde.

Raceschool

Het 'elfde team' wil een realistische film maken over de Formule 1. Mercedes-coureur is dan ook betrokken bij het project, ook zijn team werkt mee. Mercedes-teambaas Toto Wolff legt het uit bij Motorsport.com: "We hebben Brad Pitt naar een raceschool in Frankrijk gestuurd, daar heeft hij zich vanaf Formule 4-auto's omhoog gewerkt. Lewis probeert vanuit zijn rol de film zo realistisch mogelijk te maken. Frédéric Vasseur kwam met het idee om Formule 2-auto's om te bouwen. Wij hebben geholpen de pitmuur en de pitbox zo realistisch mogelijk te maken. We hebben veel gelachen, maar ik denk dat we een goede verhaallijn hebben."

Brackley

Wolff is in ieder geval blij met de inspanningen van de filmmakers. De Oostenrijker ziet dat de filmploeg op veel gebieden kijkt naar de realiteit. Wolff kan daar ook om lachen: "Ik sprak een paar weken geleden met de regisseur en toen vroeg ik waar hij was. Ik dacht dat hij zou antwoorden dat hij ergens in Hollywood zat, maar hij zat in zijn appartement in Brackley! Het leven van een regisseur gaat dus niet over rozen!"