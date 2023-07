Vasseur denkt al aan 2024 en wijst naar budgetcap

Het team van Ferrari is niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal blijft ver achter op de concurrentie en staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Teambaas Frédéric Vasseur wijst naar de budgetcap en denkt alvast aan de auto voor 2024.

Ferrari heeft dit seizoen al een aantal grote updates doorgevoerd, maar vooralsnog zijn ze daardoor niet dichterbij Red Bull Racing gekomen. In Azerbeidzjan pakte Charles Leclerc nog wel de pole position, maar werd hij in de race verslagen door de Red Bulls. Bij het team heerst er een klein beetje optimisme, Carlos Sainz stelde recent dat Ferrari zich zal verbeteren en dat het het doel is om weer te vechten om de zeges.

Budgetcap

Teambaas Frédéric Vasseur ziet dat iets anders. De Franse teambaas geeft aan dat er door de budgetcap niet zoveel meer mogelijk is. In gesprek met Corriere dello Sport spreekt hij zich uit: "De budgetcap speelt hier de grootse rol bij. Hierdoor kan je niet werken aan een nieuw project, iets wat we jaren terug zouden hebben gedaan. Het betekent dat je het huidige project moet aanpassen aan de situatie. Ik denk dat we een goede stap hebben gezet."

2024

Vasseur geeft dan ook aan dat er bij Ferrari al wordt gekeken naar de toekomst. De Fransman is van mening dat dit een goede stap is voor het team: "We weten ook dat de huidige resultaten veel dwingender zijn dan voorheen. Het is moeilijker geworden om tijdens het seizoen een grote stap voorwaarts te zetten. Wij zijn dan ook bezig met het project voor volgend jaar, we willen dat project de juiste richting op duwen."