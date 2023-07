De korte loopbaan van De Vries: van hype naar kil afscheid

Het hing al eventjes in de lucht, maar gisteren werd het officieel. Het team van AlphaTauri heeft Nyck de Vries ontslagen en vervangt hem door Daniel Ricciardo. Al maanden gingen er geruchten rond over een exit van De Vries en het nieuws was dan ook geen grote verrassing. De Formule 1-loopbaan van De Vries draaide uit op een flinke teleurstelling.

De Vries werd al jaren in verband gebracht met een overstap naar de koningsklasse van de autosport. Hij was verbonden aan McLaren en werd later reservecoureur van het team van Mercedes. Dat de Nederlander talent had, was wel duidelijk. Hij was succesvol in het World Endurance Championship en werd wereldkampioen in de Formule E en de Formule 2.

Vorig jaar mocht hij tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza uit het niets debuteren in de Formule 1. Williams-coureur Alexander Albon was ziek en de Britse renstal zocht naar een vervanger. Mercedes-reserve De Vries werd achter zijn koffie weggetrokken en maakte veel indruk in de kwalificatie en de race. Tot ieders verbazing eindigde hij in de punten en was er veel interesse in zijn diensten.

Herta

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag De Vries ook schitteren in Monza. De Oostenrijker was op zoek naar een vervanger voor Pierre Gasly ,die op het punt stond een contract te tekenen bij Alpine, en De Vries was een interessante optie. Hij was overigens niet de eerste keuze, Colton Herta kwam niet in aanmerking voor een superlicentie en Marko zat zelf niet te wachten op Mick Schumacher.

Op 8 oktober werd het grote nieuws bekendgemaakt, AlphaTauri kondigde met veel bombarie de komst van De Vries aan. Hij was op dat moment echter nog verbonden aan Mercedes en had ook nog verplichtingen bij dat team. Pas tijdens de post season test in Abu Dhabi kroop hij voor het eerst achter het stuur van een AlphaTauri-bolide.

De verwachtingen voor De Vries waren hoog. Het was echter wel direct duidelijk dat De Vries niet de eerste keus was van Marko. De Oostenrijker deed veel moeite om IndyCar-coureur Herta een superlicentie te geven, Red Bull wilde hem zelfs inzetten tijdens een DTM-race. Toen duidelijk werd dat Herta geen superlicentie kreeg, werd er doorgeschakeld.

Gele kaart

Bij zijn eerste race voor AlphaTauri kon De Vries geen potten breken, het was de voorbode voor de rest van het seizoen. De Vries werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en bereikte zijn dieptepunt toen hij in de straten van Bakoe zijn bolide meerdere keren in de muur parkeerde.

Helmut Marko liet intussen ook doorschemeren dat hij ontevreden was over De Vries. Hij ontkende dat Ricciardo werd klaargestoomd als vervanger en stelde dat hij de Nederlander slechts een ‘gele kaart’ had gegeven, maanden later zou De Vries dus de definitieve rode kaart krijgen.

Kritiek

Marko begon zich in het openbaar steeds kritischer uit te spreken over De Vries. Hij stelde dat de situatie in de gaten werd gehouden, gaf aan dat er meerdere talenten klaar waren voor de Formule 1 en riep als klap op de vuurpijl ook nog eens dat Red Bull-teambaas Christian Horner het niet zag zitten in De Vries. Hij voegde daaraan toe dat Horner misschien wel gelijk had. De Vries bleef al die tijd professioneel en kreeg eigenlijk alleen maar steun van zijn teambaas Franz Tost. Tost zei dat een rookie minimaal drie jaar nodig heeft in de Formule 1 om te aarden.

Tost leek dan ook de enige te zijn die De Vries benoemde in het persbericht van gisteren. In het opvallende bericht werd de naam ‘De Vries’ niet genoemd en werd alleen Ricciardo bejubeld. Tost deelde als enige een bericht aan De Vries: “Ik wil Nyck bedanken voor zijn waardevolle bijdrage tijdens zijn tijd bij AlphaTauri, ik wens hem het beste voor de toekomst.”