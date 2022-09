Marko hint op komst Herta naar AlphaTauri

Het begint er steeds meer op te lijken dat Colton Herta volgend seizoen op de Formule 1-grid staat. De Amerikaanse Indycar-coureur wordt al geruime tijd gelinkt aan een overstap naar de Formule 1. Het lijkt er nu op dat hij dichtbij een move naar het team van AlphaTauri is.

Voorafgaand de Nederlandse Grand Prix deed Helmut Marko niet moeilijk over de toekomst van huidig AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. De Fransman staat op het punt over te stappen naar Alpine. Deze transfer kan hij echter alleen maar maken als Herta een uitzondering krijgt voor zijn superlicentie. De Amerikaan heeft immers nog niet genoeg superlicentie-punten en moet dus de FIA om een uitzondering vragen.

Na afloop van de Nederlandse Grand Prix bevestigde Red Bull-adviseur Marko tegenover Chris Medland dat de deal met Herta zo goed als rond is. Alles hangt echter af van de superlicentiezaak. Red Bull-teambaas verwees ook naar Herta tegenover Sky Sports: "We laten Pierre niet gaan als we niet iets spannends hebben om in die auto te plaatsen."

Helmut Marko just told me an agreement has already been reached with all parties for Colton Herta to join IF he is granted a Super Licence by the FIA, and he expects a decision by Monza #F1