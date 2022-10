Breaking: De Vries rijdt voor AlphaTauri in 2023

Zojuist is bekend geworden dat Nyck de Vries bij AlphaTauri aan de slag gaat als de opvolger van Pierre Gasly, die op zijn beurt vertrekt naar Alpine. De Vries tekent een overeenkomst voor een jaar.

De komst van de Nederlander naar AlphaTauri is de zoveelste plotwending in het al zeer gekke silly-season van 2022. Toch komt deze transfer niet helemaal als een verrassing. Door De Vries zijn imponerende optreden in Monza stond hij meteen op de radar van drie verschillende teams, waaronder Alpine, Williams en AlphaTauri.

Geruchten dat De Vries in actie zou komen voor het zusterteam van Red Bull werden bij de Grand Prix van Singapore steeds sterker en sterker. Het Franse medium Canal + meldde toen al dat de deal rond was, maar de officiële bekendmaking liet tot vandaag op zich wachten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko flirtte in eerste instantie met IndyCar-coureur Colton Herta als de eventuele vervanger van Gasly, maar door gedoe met zijn superlicentie ketste deze deal af. Zijn oog viel daarna op hot property De Vries vanwege zijn topprestatie in Italië. Samen spraken ze af in Graz (Oostenrijk) midden september. De Telegraaf zei dat er nog geen contracten waren getekend, maar dat de toekomstige samenwerking was beklonken, mits Gasly zou verkassen. Het bleef dus uiteindelijk niet alleen bij een serieus gesprek, maar mondde uit in een samenwerking.

Twee Nederlanders

Doordat De Vries zich voegt bij de rest van het F1-veld staan er sinds 2006 weer twee Nederlanders op de grid. Toentertijd waren dat Christijan Albers voor Midland en Robert Doornbos voor Red Bull Racing.

Hoewel De Vries debuteert als fulltime Grand Prix-coureur is de Nederlander niet onbekend met het F1-wereldje. Tot voor kort werkte de coureur uit Friesland in dienst voor Mercedes en mocht meerdere tests uitvoeren voor de achtvoudig constructeurskampioen en tijdens vrije trainingen. Ook voor de klantenteams Williams en Aston Martin reed De Vries tijdens een VT1.

De kers op de taart kwam tijdens de afgelopen Grand Prix in Monza waar hij als invaller voor Alexander Albon voor Williams zeer knap in de punten reed met amper GP-ervaring. Met Max Verstappen zorgde hij voor Nederlandse autosporthistorie door samen in de punten te eindigen tijdens een Grand Prix.

Carrière

De Vries stond in zijn kart periode bekend als een groot talent en McLaren lijfde hem in met het oog op de toekomst. De Nederlander werkte zich in zijn jongere jaren op naar de Formule 2 en debuteerde in 2017 in deze serie.

In zijn tweede jaar op het een na hoogste niveau, het seizoen van 2018, streed De Vries in een shoot-out met een andere McLaren-pupil voor een zitje in de F1. De Vries vertelde dat live op tv bij het programma Race Café van ZiggoSport. Als hij boven Lando Norris eindigde zou het F1- stoeltje bij McLaren voor hem zijn. Dat gebeurde echtet niet.

De samenwerking tussen McLaren en De Vries kwam ten einde in het jaar daarop. Of de uitspraken van De Vries het laatste zetje gaf, blijft gissen.

World Champion!

In 2019 won de Nederlander het F2-kampioenschap en versloeg naaste concurrent Nicolas Latifi. Hiermee hoopte hij op een zitje in de koningsklasse, maar de F1-Teambazen lieten hem links liggen voor een stoeltje.

De coureur uit Friesland mocht als F2-kampioen zijn titel niet verdedigen en zocht zijn heil in langeafstandsracen voor Racing Team Nederland en Toyota Gazoo Racing, waar hij als test -en reservecoureur fungeerde. Daarnaast contracteerde Mercedes hem voor de Formule E. In 2021 zou De Vries dit elektrische wereldkampioenschap op zijn naam schrijven.

Voor 2022 werd hij veelvuldig gelinkt aan F1-teams, zoals Williams en Alfa Romeo, maar anderen kregen vaak de voorkeur boven De Vries. De Nederlander bleef in de Formule E voor Mercedes rijden en won samen met de renstal het constructeurkampioenschap. Teamgenoot Stoffel Vandoorne volgde de Nederlander op als kampioen.

De Duitse formatie zei de elektrische klasse vaarwel en De Vries moest opnieuw om zich heen kijken. Geruchten gingen in de rondte dat hij overstapte naar het Formule E-team van Maserati met daarnaast een vast zitje voor Totoya in het World Endurance Championship voor 2023. Maar dat liep allemaal anders dankzij die bewuste zondag in Monza.

Tegen de Formule 1 zegt De Vries geen 'nee' en zo komt die lang gekoesterde droom voor hem uit.