De Vries beraadt zich op hoger beroep in investeerderzaak

Het rampzalige Formule 1-avontuur van Nyck de Vries heeft een zure nasmaak gekregen. De Nederlander moet van de rechtbank namelijk tonnen gaan terugbetalen aan zijn voormalige investeerder Jeroen Schothorst en diens investeringsmaatschappij. De Vries beraadt zich nu echter op een hoger beroep.

Schothorsts investeringsmaatschappij Investrand sleepte De Vries voor de rechter omdat hij van mening is dat hij nog tonnen te goed heeft van De Vries. In 2018 leende Investrand 250.000 euro aan De Vries met de afspraak dat hij dit niet hoefde terug te betalen, als hij voor het einde van 2022 geen zitje had in de Formule 1. In 2022 viel De Vries eenmalig in bij Williams, waarna hij in 2023 een contract tekende bij AlphaTauri.

Investrand was mening dat ze die lening en vijftig procent van zijn Formule 1-inkomsten terug moeten krijgen van De Vries. De rechter ging daar dus in mee, maar daar is het kamp De Vries vanzelfsprekend niet blij mee. Zijn advocaat Jeroen Bedaux laat aan De Telegraaf weten dat De Vries zich nog beraadt op hoger beroep. De advocaat laat weten dat De Vries zeker weet dat hij naar eer en weten heeft gehandeld. De Vries rijdt niet meer in de Formule 1, maar is dit seizoen wel actief in de Formule E en het WEC.