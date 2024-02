De Vries verliest rechtszaak en moet tonnen terugbetalen

Het tegenvallende debuutseizoen van Nyck de Vries heeft een extra zure nasmaak gekregen voor de Nederlander. De Vries werd vorig jaar voor de rechter gesleept door investeerde Jeroen Schothorst. De rechtbank heeft nu besloten dat De Vries tonnen moet terugbetalen.

Vorig jaar werd bekend dat Schothorst met zijn investeringsmaatschappij Investrand een rechtszaak had aangespannen tegen De Vries. Investrand leende De Vries in 2018 een bedrag van 250.000 euro, ze maakten de afspraak dat de coureur dit niet terug hoefde te betalen als hij voor het einde van 2022 niet actief zou zijn in de Formule 1. Daarnaast werd er ook afgesproken dat De Vries bij een Formule 1-contract vijftig procent van zijn inkomsten moest delen met Investrand.

De Vries debuteerde in 2022 in de Formule 1 als eenmalige invaller bij Williams, in 2023 tekende hij een contract bij het toenmalige AlphaTauri. De Vries was dan ook van mening dat hij het geld niet hoefde te betalen aan Investrand, omdat hij pas in 2023 een fulltime-contract had in de Formule 1. De Rechtbank Amsterdam heeft Investrand nu in het gelijk gesteld en dat betekent dat De Vries nu 250.000 euro plus rente moet terugbetalen aan Schothorst. Het maakt het mislukte Formule 1-avontuur van De Vries nog pijnlijker.