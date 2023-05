Marko ontkent De Vries-geruchten: "Hij heeft een gele kaart gekregen"

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Nyck de Vries bij het team van AlphaTauri. De Nederlander presteert nog niet naar behoren en volgens de geruchten zou Daniel Ricciardo hem kunnen vervangen. Volgens Helmut Marko zijn deze verhalen onzin en heeft De Vries slechts een gele kaart gekregen.

De Vries is dit jaar bezig met zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. Vooralsnog heeft hij het zwaar en heeft hij nog geen punt gescooord. Daarnaast is ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda sneller en werd er afgelopen week zelfs getwijfeld aan zijn toekomst. De Vries moest volgens de verhalen beterschap laten zien en hij zou de tijd hebben tot en met de Spaanse Grand Prix.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de geruchten ook gelezen en volgens hem klopt er helemaal niets van. De Oostenrijker geeft in gesprek met F1 Insider wel toe dat De Vries beter moet gaan presteren: "In de komende races zal er niets gebeuren. We hebben met Nyck gesproken en hij is het met ons eens dat hij zich moet verbeteren. De achterstand op Tsunoda, die het geweldig doet, is immers te groot. Om in voetbaltermen te spreken: Nyck heeft de gehele kaart gekregen, niet de rode. Als hij zich verbetert zijn er geen problemen."