Tost geeft toe: "Toen heb ik aan Mick Schumacher gedacht"

Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat Pierre Gasly het team van AlphaTauri zou verlaten en zou vertrekken naar Alpine, trok men Nyck de Vries aan als vervanger voor dit jaar. Het team dacht aan meerdere andere coureurs en Franz Tost geeft toe dat Mick Schumacher ook op de shortlist stond.

Schumacher kreeg eind vorig jaar geen contractverlenging bij het team van Haas en is tegenwoordig reservecoureur van Mercedes. Volgens Micks oom Ralf Schumacher had AlphaTauri ook interesse in de diensten van de Duitse coureur. Bij AlphaTauri kon Mick de vervanger worden van Gasly, maar volgens Ralf Schumacher stak Helmut Marko een stokje voor die plannen.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost werd genoemd als de man met interesse in de diensten van Mick Schumacher. Ralf Schumacher liet de naam van Tost ook vallen en de teambaas ontkent de verhalen niet. In gesprek met Formel1.de spreekt Tost zich uit: "Opeens werd duidelijk dat Pierre zou overstappen naar het team van Alpine. Dat zorgde ervoor dat wij een plekje overhadden. Tot en met de Grand Prix op het circuit van Monza was het nog onduidelijk wie onze nieuwe coureur zou worden. Toen heb ik inderdaad even aan Mick Schumacher gedacht."