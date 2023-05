"Tost geeft de Vries hoop: "Rookie heeft minimaal drie jaar nodig"

De positie van Nyck de Vries bij het team van AlphaTauri staat momenteel flink onder druk. De Nederlander is niet bepaald goed aan het seizoen begonnen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda is vooralsnog veel sneller. AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft vertrouwen in De Vries en stelt dat debutanten nou eenmaal de tijd nodig hebben.

De Vries heeft dit seizoen nog geen enkel punt weten te scoren. De verwachtingen waren hoog, maar vooralsnog vallen zijn prestaties tegen. Eerder deze week gingen er zelfs al geruchten rond over een mogelijke exit bij AlphaTauri. Als de prestaties van De Vries zouden blijven tegenvallen, zou men overwegen hem te vervangen door Daniel Ricciardo.

Drie jaar

AlphaTauri-teambaas Franz Tost maakt zich ook geen zorgen over de prestaties van zijn coureurs. Tost is van mening dat deze resultaten normaal zijn. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Yuki doet het momenteel geweldig. Je ziet dat zijn leercurve omhoog schiet. Bij Nyck is het zo dat ik altijd zeg dat een rookie in de Formule 1 minimaal drie jaar nodig heeft om te begrijpen wat er hier moet gebeuren."

Crashperiode

Vooral in de laatste weken had De Vries het lastig. In Azerbeidzjan crashte hij bijvoorbeeld meerdere keren in het weekend. Volgens Tost hoort dat er ook gewoon bij: "Zoals ik altijd zeg is dat een leerproces. De crashperiode hoort erbij, als ze niet crashen weten ze immers niet wat de limiet is. Je moet ze dat geven, want anders werkt het niet. Er was geen enkele coureur die nog nooit is gecrasht. Ik denk vaak terug aan Sebastian Vettel, in de eerste vijf races kwam hij steeds zonder voorvleugel de pitlane in. Dat hoort erbij."