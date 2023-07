McLaren onthult chroomkleurige livery voor Silverstone

Zoals verwacht zal het team van McLaren aankomend weekend op het circuit van Silverstone gaan rijden met een eenmalige livery. De Britse renstal hintte al de hele dag op een chroomkleurige livery en deze is zojuist dan ook aan de buitenwereld getoond.

McLaren deelde vanochtend al een aantal teasers van een aangepaste kleurstelling. Ze verwezen naar livery's van eerder deze eeuw, jarenlang reden ze immers in een chroomkleurige bolide. In een korte video keken ze al terug op de successen van bijvoorbeeld Lewis Hamilton in 2008. Opvallend genoeg zijn er ook nog veel oranjekleurige gedeeltes op de auto te zien. Eerder reed het team ook al met een speciale livery in Monaco en Spanje.