Pole position in gevaar: Verstappen naar de stewards

De pole position van Max Verstappen komt mogelijk in gevaar. De Nederlands Red Bull Racing-coureur moet zich melden bij de stewards omdat hij mogelijk de Haas van Kevin Magnussen heeft geblokkeerd. Als de stewards besloten hem te bestraffen, start hij de race aankomende zondag niet vanaf de pole position.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Verstappen tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie mogelijk Magnussen heeft geblokkeerd. Tijdens de kwalificatie werd er geen melding gemaakt door de wedstrijdleiding, zo'n anderhalf uur na de sessie is er nu toch een onderzoek ingesteld. In de voorgaande kwalificaties deelden de stewards gridstraffen uit voor het blokkeren van een andere coureur.

Summons - Car 1 - Alleged Impeding of Car 20

