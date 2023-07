Uitslag Sprint Shootout Oostenrijk: Verstappen domineert, drama voor Mercedes

De tweede Sprint Shootout uit de geschiedenis van de Formule 1 zit er alweer op. Op de Red Bull Ring werd de snelste tijd gereden door Max Verstappen. Hij deelt straks in de Sprint de eerste startrij met niemand minder dan Sergio Perez. De top drie werd in deze Shootout compleet gemaakt door Lando Norris.

SQ1

Nadat het in de ochtend hard had geregend, kwamen de coureurs naar buiten op een halfdroge baan. Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant kwamen als eerste naar buiten op de inters. Vrijwel alle andere coureurs kozen voor de slicks en de tijden werden steeds sneller en sneller. Carlos Sainz kon echter geen snelle tijden rijden vanwege een brake by wire-probleem. In de slotfase wist hij net op tijd een snelle tijd te rijden. Lewis Hamilton dacht dat ook te doen, maar hij ging over de track limits en kwam niet verder dan plek achttien. De teleurstelling was groot en ook Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Logan Sargeant en Valtteri Bottas vielen af.

SQ2

Ook in het tweede gedeelte van de Sprint Shootout had Mercedes problemen. George Russell liet aan het einde van SQ1 al weten dat er een probleem was en dat werd duidelijk tijdens deze sessie. Hij kon geen tijd neerzetten en viel af. Ondertussen gingen de andere coureurs verder met het noteren van snelle tijden. In de laatste bocht was het druk en blokkeerden iedereen elkaar. De chaos was helemaal compleet toen Nico Hülkenberg over een band heen reed in de pitlane. Naast Russell vielen ook Alexander Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Nyck de Vries af.

SQ3

De Red Bulls namen geen enkel risico bij de start van het derde gedeelte van de Sprint Shootout. Verstappen en Perez kwamen direct de baan op en sloten de sessie ook af op deze posities. Verstappen was razendsnel en liet maar weer eens zien tot wat hij in staat is. Opvallend genoeg bestaat de tweede startrij straks uit Lando Norris en Nico Hülkenberg, de twee waren zeer snel. Norris lijkt te profiteren van de nieuwe updates.