"Verstappen heeft zin in Imola: "Fijn dat we weer in Europa zijn"

Aankomend weekend wordt op het circuit van Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden. Max Verstappen gaat daar jagen op een topresultaat, want hij werd anderhalve week geleden verslagen door Lando Norris. Verstappen heeft er zin in, en hij heeft zich zo goed mogelijk voorbereid.

Het Formule 1-circus keert dit weekend terug in Europa. Op het continent waar de Formule 1 werd geboren, moeten de coureurs direct aan de bak op het uitdagende circuit van Imola. Het wordt een belangrijk weekend, want veel teams introduceren updates. Ook Red Bull Racing neemt een aantal nieuwe onderdelen mee, en ze willen toeslaan. In Miami werden ze immers verslagen door McLaren-coureur Lando Norris.

Europa

Max Verstappen lijkt zich niet al te veel zorgen te maken. De Nederlandse wereldkampioen blijft rustig en hij is enthousiast in zijn vooruitblik: "Het is leuk om weer in Europa te kunnen racen en we kijken er ook echt naar uit om te zien wat dit weekend voor ons in petto heeft. Imola is altijd een iconisch circuit om op te racen en we zijn echt heel enthousiast dat we dit jaar weer terugkeren op het circuit, nadat de Grand Prix vorig jaar noodgedwongen werd geschrapt."

Voorbereiding

In het recente verleden presteerde Red Bull best goed op het circuit van Imola, en dat stemt Verstappen hoopvol: "We hebben hier als team al talloze goede resultaten behaald en het is altijd interessant om op zo'n old skool-baan te rijden. Het is hier allemaal heel technisch, inclusief een paar complexe bochtencombinaties en remzones." Verstappen heeft zich dan ook goed voorbereid: "Het team in Milton Keynes, maar ook hier op het circuit, werkt heel hard en ik heb de laatste tijd veel in de sim gezeten. Het is gewoon heel fijn dat er weer een race in Europa op het programma staat en daar kijken we dan ook echt naar uit."