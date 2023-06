Piastri moest wennen aan inconsistentie: "Dat is de grootste verrassing"

Oscar Piastri is dit jaar bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur moet nog wennen aan veel zaken in de sport, maar hij komt zeker niet slecht voor de dag. Piastri geeft toe dat nog veel nieuw voor hem is en hij stipt de verschillen tussen de circuits aan als de grootste verrassing.

Piastri staat momenteel veertiende in het wereldkampioenschap. De Australiër heeft tot nu toe 5 WK-punten gepakt terwijl zijn teamgenoot Lando Norris op 12 WK-punten staat. Piastri moest in de eerste maanden van het huidige seizoen overduidelijk nog wennen aan de Formule 1 en worstelde ook een beetje met de huidige McLaren-bolide.

Piastri geeft eerlijk toe dat hij nog een beetje moet wennen aan een aantal dingen in de koningsklasse van de autosport. De Australiër laat weten wat de grootste verrassingen voor hem zijn. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat de inconsistentie van circuit naar circuit de grootste verrassing is. Onze prestaties gaan een beetje heen en weer op het moment, maar daar werken we aan. De competitie is heel erg close. Aston Martin heeft een verrassende stap gezet, maar vanaf de tiende plaats is het close. Elk weekend kan de volgorde van de plaatsen 10 tot en met 20 enorm anders zijn."