Verstappen hoopt op meer concurrentie: "Begrijp dat ze dit saai vinden"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een flinke voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en won slechts twee Grands Prix niet. Verstappen begrijpt dat veel fans de sport nu een beetje saai vinden, hij wil zelf ook meer concurrentie.

Verstappen ging dit jaar verder met waar hij vorig jaar gebleven was: winnen. De Nederlander verbrak vorig jaar meerdere records en werd al in Japan wereldkampioen. Veel mensen verwachten dat hij dit seizoen zijn wereldtitel zal gaan prolongeren, hij gaat immers met een grote voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De concurrentie kan vooralsnog niet strijden met Verstappen.

Leuk

Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij had zou zelf graag meer concurrentie zien en wordt geciteerd door RaceFans: "Het is soms wel leuk om echt goede competitie te hebben. Eerlijk gezegd heb ik genoten van 2021, maar vond ik 2022 ook heel erg leuk. We hadden toen natuurlijk eerst wat betrouwbaarheidsproblemen en de auto was te zwaar, maar we waren aan het einde van het jaar wel enorm dominant."

Concurrentie

In tegenstelling tot 2022 heersen Verstappen en Red Bull nu al sinds de openingsrace in Bahrein. Veel fans klagen over de voorspelbaarheid en Verstappen snapt dat wel: "Ik begrijp dat mensen het saai gaan vinden als één team de sport domineert. We zagen het eerder al bij Mercedes, bij Ferrari en ook al bij Red Bull. Ik hoop dus zeker dat meer teams kunnen aanhaken. In die situatie kan er ook een ander team winnen als je een probleempje hebt of als je set-up niet klopt."