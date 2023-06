Uitslag Grand Prix van Canada: Verstappen evenaart Senna met machtige zege

De Canadese Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve in de stad Montreal is weer achter de rug. De zege ging zojuist naar niemand minder dan Max Verstappen. De tweede plaats werd geclaimd door Fernando Alonso. De top drie werd in Canada compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Verstappen kwam goed weg en behield de leiding bij de start van de race. Achter hem ging het er iets anders aan toe en wist Hamilton de Aston Martin van Alonso voorbij te steken. George Russell probeerde de Spanjaard te verschalken, maar hij had iets minder geluk. Sergio Perez had het ondertussen aan de stok met de Haas van Kevin Magnussen, maar verder leek alles goed te gaan in de openingsfase.

Safety Car

Logan Sargeant zorgde echter voor een onrustige fase in de Grand Prix. Williams riep de Amerikaanse coureur op om de auto per direct naast de baan te parkeren waarna er een zeer korte Virtual Safety Car-fase volgde. Verstappen kreeg het ook eventjes warm toen hij meldde dat hij een vogel hard geraakt. Russell raakte daarna ook iets, hij knalde tegen de muur en veroorzaakte een echte Safety Car-fase. Hij kon zijn weg vervolgen, maar viel in de slotfase alsnog uit.

De Safety Car-fase werd nuttig gebruikt door een grote groep coureurs. Verstappen, Alonso en Hamilton doken naar binnen voor een vers setje banden. Hamilton werd echter weer onder op pad gestuurd in de loop van Alonso. Een unsafe release leek logisch, maar de stewards kozen niet voor een straf. Opvallend genoeg bleven de Ferrari's en Sergio Perez op de baan.

Geschiedenis

De drie coureurs kozen voor een alternatieve strategie, maar kwamen niet verder naar voren. Verstappen behield de leiding ook na de tweede serie pitstops. Nyck de Vries was ondertussen de fout ingegaan toen hij samen met Kevin Magnussen een uitloopzone in dook. Verstappen reed rustig verder en evenaarde het zege-aantal van de legendarische Ayrton Senna. Ook schonk hij Red Bull de honderdste zege sinds de oprichting van het team.

