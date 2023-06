Wat gebeurde er op vrijdag in Canada?

Op de vrijdag in Canada gebeurde er een heleboel bijzondere dingen. Niet alleen op de baan waren er opmerkelijke zaken te zien, ook naast het circuit gingen er een aantal zaken niet geheel naar wens. Er gebeurde zeer veel en GPToday.net zet een aantal van deze zaken op een rijtje.

Storing

De eerste vrije training werd al na vijf minuten stilgelegd vanwege een probleem bij de auto van Pierre Gasly. De Alpine was stilgevallen en binnen een mum van tijd achter de muur geplaatst. De sessie werd echter niet hervat omdat de camerasystemen storing hadden. Dit volgde nadat er voor de training al een stoomstoring was geweest. Het was het enige moment van de dag dat er onder normale omstandigheden werd gereden en de FIA besloot de coureurs een half uurtje extra te geven in VT2. Deze training werd twee keer stilgelegd, dus of het heel nuttig was is nog onzeker.

Verstappen

Max Verstappen was in Canada ouderwets ontevreden over zijn auto. Tijdens de tweede vrije training riep hij over de boordradio dat de downshifts 'een grap' waren en na de training liet hij weten dat de auto niet goed over de kerbs kon gaan. Hij sloot de sessie af op de zesde plaats, maar zag wel dat de snelste tijden van de dag werden genoteerd op het moment dat hij bezig was met de longruns. Tijdens de kwalificatie zal het waarschijnlijk regenen, dus liggen alle opties open.

Bij Mercedes zullen ze waarschijnlijk met een goed gevoel naar bed gaan. De eerste en de tweede tijd van Lewis Hamilton en George Russell waren een grote opsteker voor de Duitse renstal. De verschillen waren klein, maar Mercedes wist ook dat ze hun snelle runs reden op een ander moment dan Red Bull. Mercedes reed pas snelle runs na de eerste rode vlag. Daarvoor stonden ze zelfs geruime tijd op de onderste plaatsen.