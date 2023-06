Vasseur ziet positieve signalen na nieuw upgradepakket: "Stap voorwaarts in performance"

Bij de Grand Prix van Spanje brachten zowel Mercedes als Ferrari nieuwe upgrades met zich mee. Terwijl het eerstgenoemde team beide coureurs naar het podium bracht, kon de Scuderia het niet tegen de snelle W14-auto's van Mercedes opboksen. Ondanks opnieuw een matig resultaat voor het scharlakenrode team uit Maranello, is teambaas Frederic Vasseur tevreden gestemd over de nieuwe upgrades die zijn team vanaf Miami introduceerde.

Met een vijfde en elfde eindstek bij de Grand Prix van Spanje, kon het Formule 1-team van Ferrari opnieuw niet tevreden naar de race terugkijken. Terwijl Charles Leclerc een redelijk resultaat bij de kwalificatie tenietgedaan zag worden vanwege het blokkeren van twee anderen in hun snelle ronden, wist teamgenoot Carlos Sainz vanaf een P2-startpositie zijn zicht op eremetaal in Barcelona niet te behouden.

Reflecterend op de recentelijk aangebrachte onderdelen aan de SF23-bolide, ziet teambaas Frederic Vasseur wel degelijk een aantal pluspunten. Tegenover de Italiaanse F1-website Formu1a.uno meent de Franse topman dat zijn team de afgelopen paar races wat dichterbij Aston Martin is gekomen. "We hebben sinds de Miami Grand Prix een stap voorwaarts weten te maken. Sindsdien wist Carlos (Sainz) in Barcelona naar de voorste startrij te komen. We zien dat we dichterbij Aston Martin zijn gekomen, maar richting Mercedes komen we wat betreft racepace nog echt wat tekort. Daar moeten we ons nu op gaan richten."

Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend om de hoge bandendegradatie, en Grand Prix nummer zeven van dit seizoen was geen uitzondering. Sainz viel tijdens de race in posities naar achter, en zag beide Mercedes-coureurs aan zich voorbijgaan. Toch denkt Vasseur dat de problemen van zijn team niet bij de hoge bandendegradatie ligt. "Daar ligt het niet aan. Een goed voorbeeld is dat Carlos richting het einde hele goede tijden reed. De race was lastig om te managen, en ook de bandenkeuze was een moeilijke. Voor het eerst in tijden waren er meerdere strategieën die er gebruikt konden worden."