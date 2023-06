Ricciardo maakt in Canada debuut als televisiepresentator

Daniel Ricciardo fungeert dit jaar als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër heeft meer tijd over en kan zich ook focussen op andere zaken. Ricciardo zal over anderhalve week in Canada dan ook zijn debuut gaan maken als televisiepresentator.

De Amerikaanse sportzender ESPN heeft bekend gemaakt dat Ricciardo samen met de Canadese acteur Will Arnett een alternatieve show zal gaan maken omtrent de Grand Prix. Het programma 'The Grandstand with Daniel Ricciardo and Will Arnett' zal in de Verenigde Staten te zien zijn op ESPN2 terwijl de gewone uitzending van de race wordt uitgezonden op ABC. Ook in Austin en Las Vegas zullen Ricciardo en Arnett het programma gaan maken.