Vasseur zoekt naar oplossingen: "Grootste probleem is de consistentie"

Het team van Ferrari kende in Barcelona wederom een teleurstellend raceweekend. Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden veel problemen en konden niet meestrijden om de prijzen. Bij Ferrari weet men niet precies wat er verkeerd gaat. Teambaas Frédéric Vasseur geeft aan dat het gebrek aan consistentie momenteel het grootste probleem was.

Ferrari is momenteel achter Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes het vierde team van het veld. In Spanje kon Sainz niet meevechten om de podiumplaatsen en Leclerc had het zelfs nog zwaarder. De Monegask startte vanuit de pitlane na een teleurstellende kwalificatie. Hij kon echter geen goede inhaalrace rijden, hij finishte zelfs buiten de punten.

Consistentie

Leclerc stelde na afloop van de race dat hij merkte dat er iets aan de hand was, maar dat hij wist wat er aan de hand was. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur deelde de mening van Leclerc en was na afloop nogal duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "Het grootste probleem is niet de potentie over een enkele ronde of een bepaalde type bocht. Ons grootste probleem van ons is de consistentie."

1000 mensen

Vasseur gaf aan dat het in de situatie van Leclerc ook niet aan de banden lag. De Franse teambaas stelt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing: "Bij Charles was de balans in de eerste stint volledig zoek, in de laatste stint ging het op dezelfde compound wel oké. Carlos had een fatsoenlijke eerste stint en een goede laatste stint. In de tweede stint verloor hij iets van twintig seconden ten opzichte van de concurrentie. We hebben nu 1000 mensen die zich op deze zaak concentreren. Het is enorm lastig om het te begrijpen en het op te lossen. Het is niet altijd hetzelfde probleem."