Alonso over positiebehoud met Stroll: "Wou geen risico's nemen"

In tegenstelling tot de eerdere zes Grands Prix van dit jaar, had Aston Martin-coureur Fernando Alonso een niet al te best afgelopen weekend. De Spanjaard beschadigde zijn vloer tijdens zijn uitstapje buiten de baan in Q1, en kwam tijdens de race niet verder dan een zevende eindplaats. Een extra opvaller was dat de normaal zo hongerige Alonso achter teamgenoot Lance Stroll terechtkwam, maar tegen het team zei dat hij de Canadees niet zou gaan inhalen. Na afloop van de race legt Alonso uit waarom.

Voor thuisheld Fernando Alonso was het Grand Prix-weekend in Barcelona er eentje om te vergeten. Waar de tweevoudig wereldkampioen dit seizoen tot nu toe altijd wist te presteren, maakte hij in Q1 een kostbare fout, dat hem naar eigen zeggen een goed resultaat bij de race op zondag kostte. Een alternatieve strategie dan de terugvallende Lance Stroll betekende dat Alonso in de slotfase van de race bij z'n teamgenoot terechtkwam. En daar bleef hij, want er volgde geen poging om in te halen. De man uit de Noord-Spaanse stad Oviedo liet zijn team namelijk weten dat hij geen onnodige risico's wou nemen.

"Er waren nog maar tien ronden te gaan", begint Alonso na afloop van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Ik had iets versere banden en was zo'n twee tienden sneller dan hij (Stroll). Ik wou geen gekke dingen doen, want gisteren (zaterdag, kwalificatie) beschadigde ik m'n vloer al, en dat wou ik vandaag niet herhalen. Het resultaat voor het team was toch hetzelfde geweest: een zesde en zevende plaats, of andersom."

"Ik heb spijt van mijn fout van gisteren. Ik heb de hele nacht gedacht of ik de kwalificatie opnieuw kon doen. Helaas kan dat niet, dus kan ik nu alleen maar naar Canada vooruitdenken en die motivatie daar gaan toepassen", sluit Alonso af.