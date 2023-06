Russell verklaart regen-verwarring: "Mijn haar hing los"

Voorafgaand de Spaanse Grand Prix leek het erop dat het nog wel eens kon gaan regenen. Men verwachtte dat er een bui kon gaan vallen en dat zou voor een bijzondere race kunnen zorgen. George Russell dacht dat hij spetters zag, maar merkte daarna op dat het zweet was. Na afloop verklaarde hij de verwarring.

De hoop op regen was blij veel fans best wel groot. De regenbuien hadden een dag eerder voor een spannende en onvoorspelbare kwalificatie bezorgd en daar had men ook wel zin in op de zondag. Voorafgaand de race hadden teams en coureurs ook al de hoop op regen uitgesproken en werden de weerradars en de donkere wolken veelvuldig in beeld gebracht.

Mercedes-coureur George Russell gaf de fans een beetje hoop, maar als snel bleek dat hij gewoon veel aan het zweten was. Na afloop werd hij door Sky Sports naar dit moment gevraagd: "Het was een verwarrend moment. Bij de start van de race wist ik dat niet al mijn haar in mijn balaclava zat. Mijn haar hing een beetje los en dat was heel irritant. Toen ik remde voor de bocht, dacht ik dat er regendruppels op mijn vizier zaten. Als snel kwam ik erachter dat het zweet afkomstig van mijn haar was. Ik was dus iets te enthousiast!"