Trotse Horner looft Verstappen: "Succes moet je vieren dus dat gaan we doen"

Max Verstappen schreef vandaag de Spaanse Grand Prix op oppermachtige wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan de rest en kwam met een voorsprong van 24 seconden op de nummer twee over de finish. Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop een trots man.

Verstappen heerste al het hele weekend op het circuit van Barcelona in Spanje. In de vrije trainingen en de kwalificatie was hij het snelste en in de race reed hij bij alles en iedereen weg. Het zorgde voor veel vreugde bij zijn team, Verstappen laat in deze vroege fase van het seizoen immers al zien dat hij de grote en enige favoriet is voor de wereldtitel.

In de race klaagde Verstappen in eerste instantie nog eventjes over problemen met zijn banden. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hoorde dat ook, maar was tevreden in gesprek met Viaplay: "Dat had hem problemen kunnen bezorgen vandaag, maar hij ging er echt geweldig mee om. De start van de race was vandaag echt cruciaal. Hij startte als enige op de mediums en hij was zo fel, maar fair in de eerste bocht. Daarna kon hij simpel een gat slaan en reed hij gewoon zijn eigen race. De pitstops waren vandaag trouwens ook geweldig."